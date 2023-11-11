"مركز سلمان للإغاثة": مستمرون في إيصال المساعدات لغزة حتى تحقيق الاستقرار

السبت 11/نوفمبر/2023 - 09:41 ص

أكد المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سامر الجطيلي، أن السعودية حريصة على استمرار الجسر الإغاثي لقطاع غزة حتى يتحقق الاستقرار في المجالات الغذائية والصحية والإيوائية.

وقال الجطيلي - في تصريح لقناة (الإخبارية السعودية)، اليوم/السبت/ -"هذا الجسر الإغاثي لقطاع غزة سيستمر حتى نحقق ما نهدف إليه من تحقيق استقرار في القطاع الصحي والأمن الغذائي وقطاع الإيواء".

وأضاف أن "المملكة تحضر حاليا لجسر بحري، ونتوقع أن يكون له الأثر الكبير من حيث حشد وتحريك الموارد بكميات كبيرة حتى نستطيع أن نصنع فارقا خلال وقت قصير"، مؤكدا أن هذا الجسر البحري سيكون موازيا للجسر الجوي.