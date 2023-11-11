الجارديان تسلط الضوء على لقاء بايدن مع الرئيس الصيني لحل جميع المشكلات العالقة

السبت 11/نوفمبر/2023 - 09:39 ص

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو، يوم الأربعاء المقبل.

وأشار تقرير إخباري نشرته الصحيفة إلى تصريحات أحد مسؤولي الإدارة الأمريكية التي يقول فيها "إن اللقاء سوف يكون الأول من نوعه بين الجانبين منذ ما يقرب من عام، موضحا أن جميع القضايا العالقة بين كل من الولايات المتحدة والصين سوف تكون مطروحة على مائدة المفاوضات، في محاولة لخفض حدة التوتر بين الطرفين". ويلفت التقرير كذلك إلى أن الاجتماع قد يمتد لساعات طويلة وسوف يشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى من كلا الجانبين.

ويوضح التقرير أن العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك سوف تتصدر جدول أعمال اللقاء والتي يأتي على رأسها الصراع المحتدم حاليا في الشرق الأوسط والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى جانب العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية، والتي تشهد تطورا كبيرا ولاسيما في الفترة الأخيرة.

ويضيف التقرير أن البيت الأبيض أكد في بيان أصدره أمس الجمعة موعد لقاء بايدن مع الرئيس الصيني لافتا إلى رد وزارة الخارجية الصينية التي أكدت أن الرئيس الصيني سوف يقوم بزيارة للولايات المتحدة في الفترة من 14-17 نوفمبر الجاري للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك لعقد لقاء مع الرئيس بايدن.

ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتمخض لقاء القمة عن نتائج إيجابية أهمها تعهدات بعقد المزيد من المباحثات لحل المشاكل العالقة بين البلدين، ومنها قضية تغير المناخ والاستقرار الاقتصادي، واحتمال استئناف قنوات الاتصال في المجال العسكري والتي تم تجميدها منذ فترة.

ويشيرالتقرير في الختام إلى آراء المحللين السياسيين الذين يرون أنه على الرغم من أن الرئيسين الأمريكي والصيني التقيا عدة مرات من قبل، إلا أن اللقاء المرتقب الأسبوع الجاري سوف يشوبه الكثير من الشك وسوء الظن المتبادل بين الطرفين.