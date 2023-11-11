اليوم.. أولى جلسات محاكمة قاتل شقيقته في بورسعيد

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بانهاء حياة شقيقته أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح، 22 عامًا، بإنهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتضمن قرار الإحالة توجيه الاتهام له بقتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العقد المصمم على ذلك، وأعد لهذا الغرض سكينا ومطواة، كما استعرض القوة والعنف وهدد عددًا من قاطني مسرح الجريمة، للحيلولة دون ضبطه، فعرض حياتهم للخطر، وألقى الرعب في نفوسهم، وكدر أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم، كما أحرز سلاحا أبيض مطواة وسكين.