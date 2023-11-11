أوكرانيا: تسجيل 87 اشتباكا مع القوات الروسية خلال 24 ساعة

السبت 11/نوفمبر/2023 - 08:56 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية،عن تسجيل 87 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان - في بيان اليوم /السبت/ أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراض أوكرانية، خلال الليلة الماضية.. مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت 89 غارة جوية وخمس ضربات صاروخية ونفذت 102 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية؛ مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وأوضحت أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 11 غارة جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.