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السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 11 نوفمبر 2023

ذهب
ذهب
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استقر سعر الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت بعد تراجعه أمس بقيمة 10 جنيهات داخل محلات الصاغة وعلي مختلف الأعيرة الذهبية .
 

وسجل سعر عيار 21 نحو 2570 جنيه للبيع و 2590 جنيه للشراء ، وعيار 24 نحو 2937 جنيه للبيع و 2960 جنيه للشراء .


ووصل سعر عيار 18 لنحو 2203 جنيه للبيع و 2220جنيه للشراء وعيار 14 نحو 1713 جنيه للبيع و 1723 جنيه للشراء .
 

وبلغ سعر الجنيه الذهب 20.65 الف جنيه للبيع و 20.75 الف جنيه للشراء أوقية الذهب نحو91.34 الف جنيه للبيع و 92.065 الف جنيه للشراء .
 

وسجل سعر كيلو الذهب 2.94 مليون جنيه للبيع و 2.96 مليون جنيه للشراء. 

أوقية الذهب سعر كيلو الذهب أسعار الذهب