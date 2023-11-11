استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 11 نوفمبر 2023

السبت 11/نوفمبر/2023 - 08:59 ص

استقر سعر الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت بعد تراجعه أمس بقيمة 10 جنيهات داخل محلات الصاغة وعلي مختلف الأعيرة الذهبية .



وسجل سعر عيار 21 نحو 2570 جنيه للبيع و 2590 جنيه للشراء ، وعيار 24 نحو 2937 جنيه للبيع و 2960 جنيه للشراء .



ووصل سعر عيار 18 لنحو 2203 جنيه للبيع و 2220جنيه للشراء وعيار 14 نحو 1713 جنيه للبيع و 1723 جنيه للشراء .



وبلغ سعر الجنيه الذهب 20.65 الف جنيه للبيع و 20.75 الف جنيه للشراء أوقية الذهب نحو91.34 الف جنيه للبيع و 92.065 الف جنيه للشراء .



وسجل سعر كيلو الذهب 2.94 مليون جنيه للبيع و 2.96 مليون جنيه للشراء.