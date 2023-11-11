الإحصاء: ارتفاع أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.5% خلال أكتوبر الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن معدل التضخم لشهر أكتوبر 2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2023، حيث سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (2.2%).

واشار الجهاز إلى أن قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل تغيراً قدره (2.2%) بسبب تغيرأسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعةأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.9%) ، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.5%).

كما سجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%).. هذا بالرغم من إنخفاض مجموعةالمنتجات والأجهزة والمعدات الطبيةبنسبة (-0.1%).



ونوه إلى أن قسم النقل والمواصلات سجل تغيراً قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعةالمنفق على النقل الخاص بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.3%).

كما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره(0.8%)بسبب ارتفاع أسعار مجموعةمعدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.7%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.3%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (1.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.5%).



كما سجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (2.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3-%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (1.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.8%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.6%).