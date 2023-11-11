الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، انه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (190.1) نقطة لشهر أكتوبر 2023 مسجلاً تضخماً سنوياً بمعدل (38.5% ) مقابل (40.3% ) لشهر سبتمبر2023.

وترجع أسباب هذا التراجع الى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%) ،مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (-0.1%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-0.1%)،

كما ترجع الأسباب ايضاً الى ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد، أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس، أسعار مجموعة التأمين بالرغم من تغيرأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6%) ،مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%) ، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.6%)



• بلغ معدل التضخم الشهريلإجمالي الجمهورية ( 1.2% ) لشهر أكتوبر 2023 مقابل(2.0) لشهر سبتمبر 2023.