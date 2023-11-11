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السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2023

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  اليوم، انه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (190.1) نقطة لشهر أكتوبر 2023 مسجلاً تضخماً سنوياً بمعدل (38.5%  ) مقابل (40.3% ) لشهر سبتمبر2023.

وترجع أسباب هذا التراجع الى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%) ،مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (-0.1%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة    (-0.1%)، 

كما ترجع الأسباب ايضاً الى ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد، أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس، أسعار مجموعة التأمين بالرغم من تغيرأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6%) ،مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%) ، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.6%)


• بلغ  معدل التضخم الشهريلإجمالي الجمهورية ( 1.2% )  لشهر أكتوبر 2023 مقابل(2.0) لشهر سبتمبر 2023.                                                                                              

الاحصاء معدل التضخم السنوي اكتوبر 2023