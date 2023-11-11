فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف مستشفيات ومنازل المواطنين في غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، قصفها على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مستهدفة المستشفيات ومنازل المواطنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

قصفت طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيته عدة مواقع ومنازل في حي النصر، والشيخ رضوان، في الوقت الذي تستمر فيه المدفعية بالتوغل في مناطق شمال غرب غزة.

ويواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء في بشكل كامل مساء اليوم نتيجة نفاد الوقود.

وفي وقت لاحق، استهدف الاحتلال بوابة المستشفى الاندونيسي، معلنا توقف كافة العمليات الجراحية في المستشفى.

وتعرض محيط مستشفى الشفاء مجددا، لقصف من مدفعية الاحتلال وطيرانه الحربي، وإلقاء قنابل الفسفور المحرمة دوليا على الأحياء القريبة منه وعلى مخيم الشاطئ.

وبحسب الصحة، بقي في مجمع الشفاء 650 جريجا، و50 طفلا بقسم الحضانة، و100 مريض، و1200 من الطواقم الطبية، و20 ألف نازح.