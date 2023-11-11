الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل بمدينة نصر تحتفل بتنصيب أول راعي لها

احتفلت الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل بمدينة نصر، مساء أمس الجمعة ، بتنصيب القس أمير شحاتة عبدالله كأول راعي للكنيسة بعد تنظيمها.



وذلك بحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ، الدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي ، القس وجدي جميل رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي المشيخي ، وعدد من رؤساء المجالس السنودسية ونخبة من القيادات التنفيذية علي رأسهم اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، ونخبة من القيادات السياسية من حزب مستقبل وطن.



وأيضا لفيف من قيادات الدين الإسلامي المسيحي من كافة الطوائف والمذاهب من المصريين والسودانيين من داخل المنطقة وخارجها.

وقام الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر نيابة عن الكنيسة بتكريم الدكتور فؤاد بولس والأسرة لأجل بناء الكنيسة بالمجهود والمال ، وأيضا الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة لأجل زراعة الكنيسة بمدينة الأمل، والدكتور القس عزت شاكر لقيادة الكنيسة في المرحلة الانتقالية.

08c14a51-20e6-4702-bf91-102e2ffaf883

43e03200-c606-4edd-9c93-1ee0a58caf17

ae6a4039-231e-4e3b-9020-b68e2873cd74

2302b3f9-1594-4f6d-9e34-bffcd137d7b1

2c4ff084-45bd-4aff-97ea-b6cb1cf8ffab

d9d376f9-c39d-4761-9a3a-630f2396db2a

688e1f63-2860-46fd-a259-ff09640b3a1f

51357089-26ca-4c8e-b4df-a23515f05d59