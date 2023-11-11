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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل بمدينة نصر تحتفل بتنصيب أول راعي لها

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
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احتفلت الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل بمدينة نصر، مساء أمس الجمعة ، بتنصيب القس أمير شحاتة عبدالله كأول راعي للكنيسة بعد تنظيمها.


وذلك بحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ، الدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي ، القس وجدي جميل رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي المشيخي ، وعدد من رؤساء المجالس السنودسية ونخبة من القيادات التنفيذية علي رأسهم اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، ونخبة من القيادات السياسية من حزب مستقبل وطن.

 
وأيضا لفيف من قيادات الدين الإسلامي المسيحي من كافة الطوائف والمذاهب من المصريين والسودانيين من داخل المنطقة وخارجها.

وقام الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر نيابة عن الكنيسة بتكريم  الدكتور فؤاد بولس والأسرة لأجل بناء الكنيسة بالمجهود والمال ، وأيضا الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة لأجل زراعة الكنيسة بمدينة الأمل، والدكتور القس عزت شاكر لقيادة الكنيسة في المرحلة الانتقالية.

 

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الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل مدينة نصر راعي الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي القس وجدي جميل رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي المشيخي