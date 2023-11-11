تفحم عامل وسيارة.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مخزن زيوت بأوسيم

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول تفحم عامل، وسيارة في حريق هائل نشب داخل مخزن زيوت سيارات بمركز أوسيم، بعد مناظرة جثمان العامل لمعرفة أسبابه وفاته تمهيدًا للتصريح بدفنه، وتكليف المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.



تفحم عامل

وتبين من خلال تقرير المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق، أن الحريق تسبب في تفحم عامل وكذلك سيارة كانت بمحيط الحريق، علاوة تفحم محولات المخزن.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن زيوت سيارات بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع عامل متفحمًا وكذا تفحم سيارة ومحاولات المخزن، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أوسيم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.