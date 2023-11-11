فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي مكثف شرق بيت لاهيا شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي مكثف شرق بيت لاهيا وبيت حانون شمال غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت فضائية "العربية الحدث".

كما جدد الاحتلال الإسرائيلي القصف والاشتباكات العنيفة في قطاع غزة.

ومنذ قليل، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف عنيف في محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة، وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على مخيم جباليا في غزة.

وأمس الجمعة استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب 12 آخرين، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلين جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت مصادر طبية عن انتشال جثامين 25 شهيدا على الأقل من داخل مدرسة البراق التي تأوي مئات النازحين، في شارع اللبابيدي بحي النصر في غزة، بعد تعرضها لقصف من طيران الاحتلال ومدفعيته صباح الجمعة، وجرى نقل الجثامين إلى مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.