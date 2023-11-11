حملة فريد زهران بأسيوط: «الصعيد لازال يُعاني كما عانى في الماضي»

قال حسام حسن، أمين محافظة أسيوط لحزب العدل، وعضو المكتب التنفيذي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن الصعيد لازال يُعاني كما عانى فى الماضي، وكل الإنجازات كانت إنجازات فى الحجر وليس البشر.

وأضاف أثناء المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بمدينة أسيوط، أن محافظة أسيوط مازالت الأعلى فى نسبة الفقر، ومازال شعب أسيوط يبحث عن فرص عمل، ويقفز أبناؤه فى مراكب الهجرة غير الشرعية للبحث عن حياة آدمية فى بلاد أوروبا، ومازالت المرأة الصعيدية تبحث وتسعى للحصول على معاش تكافل وكرامة .

واستكمل قائلاً: وكما نثنى على شهدائنا من الجيش والشرطة، نتذكر أيضا شهداء أسيوط فى ٣٠ يونيو والذين استشهدوا ولم يأت حقهم حتى الآن وهم محمد ناصف وأبانوب عادل .

ووجه حسام مصطفى، أمين محافظة أسيوط للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو المكتب التنفيذي لحملة المرشح فريد زهران بالشكر لأهالي أسيوط، مؤكدًا أن محافظة أسيوط دائمًا على الخريطة ولديها من القوة والاستقلالية ما يؤهلها لتقول كلمتها: معا للتغيير.