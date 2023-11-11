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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ليتوانيا تسلم أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي "NASAMS"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية أن فيلنيوس ستسلم أوكرانيا أنظمة "NASAMS" للدفاع الجوي مع المعدات الخاصة بها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوشاوسكاس، في بيان له، يوم الجمعة، إلى أن أنظمة "NASAMS"، التي اشترتها ليتوانيا، سيتم دمجها بالدفاعات الجوية الأوكرانية التي قدمتها الولايات المتحدة والنرويج لكييف.

وأضاف أن ليتوانيا تستجيب لطلبات المساعدة من قبل أوكرانيا، ودعا الحلفاء الآخرين للقيام بذلك أيضا.

يذكر أن ليتوانيا وقعت عقدا مع النرويج لشراء أنظمة "NASAMS" بقيمة 9.8 مليون يورو في يوليو الماضي.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية، قدمت ليتوانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة إجمالية هي أكثر من مليار يورو، ما يعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي الليتواني.

كما أعدت فيلنيوس خطة لمساعدة أوكرانيا حتى عام 2026، تتضمن مساعدات عسكرية بقيمة 200 مليون يورو.

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