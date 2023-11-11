الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى القدس في غزة مهددة بالإغلاق بسبب نفاذ الوقود

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، أن مستشفى القدس في غزة مهددة بالإغلاق بسبب نفاذ الوقود جاء ذلك حسبما أفادت فضائية "العربية الحدث" في نبأ عاجل.

وأمس الجمعة، قال مدير الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، إن مستشفى الشفاء يتعرض لقصف إسرائيلي منذ فجر الجمعة، مؤكدًا سقوط شهداء وجرحى في قصف استهدف مبنى العيادات الخارجية للمستشفى.

وأضاف النمس: "جميع مستشفيات غزة تقترب من نفاد مخزونها من الوقود، مما يعرض حياة الكثيرين للخطر، وجميع المستلزمات الطبية والأدوية ضمن المساعدات الإنسانية لن تكون لها فائدة دون طاقة".