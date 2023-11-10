مصرع عامل إثر انفجار كمبروسر هواء داخل ورشة في الصف

لقي عامل مصرعه جراء انفجار كمبروسر ضغط هواء داخل ورشة ما كاوتش بقرية عرب ساعد بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار كمبروسر ضغط هواء داخل ورشة كاوتش بقرية عرب ساعد بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عامل في العقد الثاني من عمره إثر انفجار كمبروسر ضغط هواء، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.