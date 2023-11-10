ads
السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع عامل إثر انفجار كمبروسر هواء داخل ورشة في الصف

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي عامل مصرعه جراء انفجار كمبروسر ضغط هواء داخل ورشة ما كاوتش بقرية عرب ساعد بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار كمبروسر ضغط هواء داخل ورشة كاوتش بقرية عرب ساعد بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عامل في العقد الثاني من عمره إثر انفجار كمبروسر ضغط هواء، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

العثور على جثة النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة جنوب محافظة الجيزة محافظة الجيزة لقي عامل مصرعه مديرية امن الجيزة مركز شرطة الصف مصرع عامل كمبروسر هواء ضغط هواء العثور على جثة عامل