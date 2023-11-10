توقيع الكشف المجاني علة 1392 مواطنا بالقافلة الطبية بقرية طنوب بالمنوفية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية طنوب مركز تلا ، والتي استمرت على مدار يومين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وإشراف ومتابعة الدكتورة شيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية ، وبحضور الدكتورة إيريني عطية مدير إدارة تلا الطبية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي ، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، بأن القافلة اشتملت على (10) عيادة متخصصة (2) عيادة باطنة ، (2) عيادة أطفال ، جراحة، جلدية، نساء وتوليد ، تنظيم أسرة ، أنف وأذن وحنجرة ، رمد ، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.



وتم توقيع الكشف الطبي المجاني علي (1392) مواطن من أهالي القرية ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (155) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم إكتشاف (100) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي l (18) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل (6 ) حالات لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل (10) ندوات تثقيفية على هامش القافلة لأهالي القرية لتوعيتهم صحياً.