الولايات المتحدة تثمن الشراكة الإستراتيجية مع كينيا

ثمن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكيني موساليا مودافادي الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين كينيا والولايات المتحدة ومساهمة كينيا الكبيرة في السلام والاستقرار العالميين.

وشكر بلينكن كينيا لإعلانها عزمها قيادة بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات إلى هايتي ولمعالجة الأزمة في السودان ولتعزيز السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومكافحة التطرف في الصومال -وفق ما جاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني.

وأكد بلينكن من جديد القيم الديمقراطية المشتركة ورحب بالشراكة الاقتصادية العميقة بين الولايات المتحدة وكينيا لصالح الكينيين والأمريكيين على حد سواء.