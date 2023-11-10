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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إدارة المصري تجتمع مع علي ماهر لبحث أسباب تراجع النتائج

على ماهر
على ماهر
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كلف كامل أبوعلى رئيس النادى المصرى ،  الحسينى أبو قمر نائب رئيس النادى،

ومحمد موسى عضو مجلس الإدارة بالإجتماع مع الجهاز الفنى واللاعبين لبحث أسباب سوء النتائج نحت قيادة علي ماهر .

و خاض الفريق مرانه اليوم الجمعة بالقاهرة بعد الراحة التى حصلها اللاعبين لمدة ٤ أيام بعد الهزيمة من البنك الأهلى برباعية نظيفة .

وعقد إدارة المصرى إجتمع مع على ماهر وتم مناقشته  أسباب تراجع أداء الفريق فى المواجهات الأخيرة و إبتعاد بعض اللاعبين عن المشاركة و ظهور البعض الأخر بمستوى عكس المعروف عنهم .

وأكد على ماهر خلال الإجتماع أن الفترة القادمة ستشهد تصحيح الأخطاء و علاج السلبيات التى ظهرت على شكل الفريق عموماً مع إعطاء فرصة المشاركة لجميع اللاعبين .

و خلال إجتماع مسؤولى المصرى مع اللاعبين نقلت إدارة القلعة الخضراء حالة الإستياء الجماهيرى التى تمر بها جماهير ومحبى القلعة الخضراء بعد الهزيمة فى مباراتين متتاليتين .

و أكدت إدارة المصرى على ضرورة إلتزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفنى و بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز مشددة على أنها لن تسمح بخروج أى فرد عن النص سواء داخل الملعب أو خارجه خاصة و أن الجميع يعمل على إسعاد الجماهير و لابد من تقبل رد فعل الجماهير والتعامل بحرفية و ذكاء تقديراً لدور الجماهير التى تقطع مئات الكيلومترات من أجل تشجيع الفريق .

و أشارت إدارة المصرى إلى وجود الفريق فى بورسعيد الأسبوع المقبل سيعطى للاعبين دفعة معنوية كبيرة و يقربهم أكثر من جماهيرهم حيث سيجدوا حفاوة كبيرة رغم حزن الجماهير  و ستكون هذه الفترة هى بداية الإنطلاقة لتحسن 

النتائج .

بورسعيد إدارة المصري علي ماهر كامل أبوعلى رئيس النادى المصرى