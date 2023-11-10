2332 سيدة استفادت من خدمات قافلة "أيامنا أحلى" بالمنصورة

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة خدمية ضمن مبادرة " أيامنا أحلى " بإدارة المنصورة تم خلالها تغطية جميع وحدات الإدارة وذلك لمدة يومان .
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية أن عدد المستفيدات من خدمات القافلة بلغ 2335 سيدة على مستوى الادارة منهن 2103 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.
فيما أكدت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة أن القافلة الخدمية شارك فيها عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة و المشورة و متابعة الحمل و كشف الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ الفرق المتنقلة بالوحدات الثابتة وذلك لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بالأماكن المختلفة بالإدارة.