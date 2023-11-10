عبد السند يمامة من الدقهلية: غزة في قلب "الوفد"

أكد الدكتور عبد السند يمامة ،مرشح حزب الوفد لرئاسة الجمهورية، أن مع بداية حملته الانتخابية وضع شعارًا للمرحلة وهو "غزة فى قلب الوفد" لأن الحزب مَعني بهذه القضية .

وأضاف المرشح الرئاسي أن الوفد له مواقف فى القضية الفلسطينية وهي قضية أمن قومي وقضية مصر والعرب والمسلمين فحزب الوفد ليس في منعزل عن القضايا الخارجية خاصة فيما يحدث بدول الجوار.

ولفت يمامه أن المجتمع الدولي ليس فى صمت ولكنه تحت إمرة وإرهاب البوارج والسفن الحربية وحاملات الطائرات الموجودة بالمنطقة لدعم إسرائيل وتهديد المنطقة بالكامل.

واوضح ان اسرائيل بالنسبة للغرب هي قضيتهم فهي تتعلق بالأمن القومي والإستراتيجية الأمنية للدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية بل تخطى الأمر بأنه يتعلق بصراع الحضارات حتى لا تقوم الأمة العربية.

وأكد أن من سيحدد انتهاء المعارك ليس نحن بل الغرب، فأمريكا تتعامل انها رب العالم وهي ليست كذلك بل الكون له رب العالمين، ومصر تبذل اقصى ماتستطيع وماتفعله في حدود الإمكانيات المحددة والمتاحة لها.

وكان على النظام الحالي ان يتخذ افعال وردود اقوى من ذلك تجاه القضية الفلسطينية لكنها لم تحدث ولم يكن دور الأمة العربية على المستوى المطلوب.

وتوقع يمامه ان مؤتمر الرياض والمقرر انعقاده غدًا السبت لن يحقق المرجوا منه قائلًا:"كما ام يحقق المؤتمر الأول نتائجه فلم يحقق مؤتمر الرياض اية نتائج"

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المرشح الرئاسي فى ميت فارس بمحافظة الدقهلية، لإعلان برنامجه الرئاسي والذي نظمه النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ وأعضاء اجنة الوفد بمحافظة الدقهلية بحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب وعدد من لجان الوفد بالمحافظات المجاورة وحشد من المواطنين.