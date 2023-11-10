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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

العميد يسري عمارة: زملائي بالجيش أطلقوا عليَّ لقب الشاشة لهذا السبب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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قال العميد يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن المقدم محمد صالح بالقوات المسلحة المصرية أطلق عليه لقب الشاشة لقدرته على استطلاع أخبار العدو الإسرائيلي خلف خط بارليف.  

وأضاف عمارة خلال لقائه بالإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: احتفظت بألافارول الذي أسرت به عساف ياجوري 42 عاما حتى تبرعت به لأحد متاحف القوات المسلحة.

خلال الحلقة، تحدث عمارة عن أسر عساف ياجوري، مؤكداً أن الجنود لو كانوا يعلمون هوية ياجوري "كانوا قطعوه".

كما كشف صائد الأسرى، عن سر استبعاده من الكلية الجوية وانتقاله إلى الكلية الحربية.

وتحدث عن ساعة الصفر لحرب أكتوبر المجيدة، وكيف تلقى الجنود خبر اقتراب تحقيق حلمهم بالعبور للضفة الأخرى.

تطرقت الحلقة إلى كواليس ما حدث أثناء الحرب، والبطولات التي قام بها المقاتلون المصريون البواسل، في دحر العدو، وكيف كان قادة القوات المسلحة يتعاملون معهم.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة من كل أسبوع وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.

أبطال حرب أكتوبر إسرائيل الإعلامية ايمان أبوطالب