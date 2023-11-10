محمد صلاح مرشح لجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

ينافس النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترشح صلاح لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

وأعلنت الرابطة، اليوم الجمعة، قائمة المرشحين للحصول على جائزة لاعب شهر أكتوبر، والتي جاء على رأسها محمد صلاح.

يتنافس الفرعون المصري مع 5 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير، وجاء قائمة المرشحين كالتالي: النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، جيمس ماديسون صانع ألعاب توتنهام هوتسبير، ديكلان رايس متوسط ميدان أرسنال، كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد، وبريان مبيومو جناح برينتفورد.

وسبق أن توج محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك كأفضل لاعب في شهر سبتمبر الماضي.

ونجح صلاح خلال الشهر الماضي في تسجيل 5 أهداف في 3 مباريات مع ليفربول، وذلك في شباك برايتون (هدفان)، إيفرتون (هدفان) وهدف في شباك نوتنجهام فورست.

وقاد الفرعون المصري، الريدز خلال هذا الشهر لتحقيق انتصارين والتعادل في مباراة واحدة، ليسهم في قيادة الحمر لاحتلال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف مانشستر سيتي وتوتنهام.

وظفر محمد صلاح، اليوم الجمعة، بجائزتين، إحداهما جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر المنصرم، والثانية جائزة لاعب الشهر في نادي ليفربول عن الشهر ذاته.