تعرف على المتأهلين لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

انتهت منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وأسفرت عن تأهل 6 أندية إلى دور الستة عشر بشكل رسمي، ليتبقى 10 فرق من المقرر أن تحسم بلوغها ثمن النهائي في الجولتين الخامسة والسادسة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من مجموعات كأس ذات الأذنين، كما لن يتقابلا في الدور المقبل بعد إجراء القرعة.

3 أندية حققت العلامة الكاملة

هناك 3 أندية تأهلت إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حققت العلامة الكاملة في مجموعاتها حتى الآن، وهم، ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وبات ريال مدريد أول المتأهلين لدور ثمن النهائي، ليواصل زحفه نحو بطولته المحببة، حيث إنه صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب بـ14 مرة.

وتأهل الملكي بعد تربعه على قمة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من 4 جولات، بعدما اكتسح نظيره سبورتنج براجا البرتغالي بثلاثية نظيفة، وتفوق على نابولي الإيطالي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وصعد مانشستر سيتي إلى دور الستة عشر، متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة السابعة، بعدما حصد 12 نقطة بتكرار فوزه على يونج بويز السويسري، ليبدأ الأدوار الإقصائية ويدافع عن لقبه الذي حصده النسخة الماضية على حساب إنتر ميلان.

ولم يجد بايرن ميونخ، صعوبة في عبور دور المجموعات للبطولة، محققًا العلامة الكاملة وفي جعبته 12 نقطة جمعها من 4 انتصارات، ليقسو على أندية، مانشستر يونايتد الإنجليزي، جالطا سراي التركي، وكوبنهاجن الدنماركي في المجموعة الأولى، ليظل أحد الفرق المرشحة بقوة للحصول على اللقب القاري.

وهناك مجموعتان تأهل عنهما فريقين، هما المجموعة الرابعة والسابعة، حيث خطفا ريال سوسيداد الإسباني وإنتر ميلان البطاقتين المؤهلتين إلى دور الـ16، وذلك بعد حصول الثنائي على 10 نقاط على قمة المجموعة الرابعة.

في المجموعة السابعة، رافق لايبزيج الألماني، نظيره مان سيتي إلى الدور المقبل باحتلاله مركز الوصافة بـ9 نقاط.

الأندية المتأهلة لدور الـ16

ريال مدريد

مانشستر سيتي

بايرن ميونخ

ريال سوسيداد

إنتر ميلان

لايبزيج

يذكر أن، قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، تقام يوم 18 ديسمبر المقبل في مدينة نيون السويسرية.