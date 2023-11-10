قلعة قايتباي تستضيف شبابا من ذوي الهمم ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي "أهل مصر"

استقبل محمد متولي مدير عام أثار الإسكندرية مجموعة كبيرة من الشباب من ذوي الهمم ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر" في قلعة قايتباي، والذي تنفيذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب ادارة البرامج التطوعية بوزارة الشباب والرياضة، ضمن جولتها التثقيفية والسياحية للمشاركين بالبرنامج من ذوي الهمم.

وتعرف الشباب خلال زيارتهم لقلعة قايتباي والتي كان في إستقبالهم محمد متولي مدير عام اثار الإسكندرية، وقام بشرح المراحل التاريخية التي مرت بها القلعة ومراحل تجديدها ومحتوياتها ومكوناتها، هذا وقد أعرب المشاركين عن سعادتهم البالغة لزيارة قلعة قايتباي وبالمشاركة بالبرنامج بما يضمه من زيارات تثقيفية مع شرح وافي لكل ما يقصدونه من أماكن تاريخية بالمحافظة الإسكندرية.

ومن الجدير بالذكر ان البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر" لنشر الوعي السياسي والثقافي والإجتماعي بين شباب هذه المحافظات وخاصة ذوي الهمم منهم حيث تهتم وزارة الشباب والرياضة بتيسير إجراءات دمج ذوى الهمم في المجالات الشبابية والرياضية، وتذليل أي عقبات تواجههم، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية برعايتهم وتأهيلهم وتلبية متطلباتهم وتوفير وتغعيل كافة حقوقهم، ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية.