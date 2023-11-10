اقرأ غدا في "البوابة".. أوقفوا المذبحة.. الاحتلال يستهدف أكبر مستشفى فى غزة بغارة قاتلة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 11 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الانتخابات الرئاسية.. «انطلاقة هادئة» لحملات دعاية المرشحين

حملة عبدالفتاح السيسى: رؤية المرحلة المستقبلية جامعة وطموحة تحمل كثيرًا من الأمل.. وتتطلب مزيدا من العمل فريد زهران: برنامجنا ينطلق من 3 محاور.. ونسعى لترسيخ التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا حازم عمر: خفض حدة الاستقطاب ودعم الأحزاب السياسية وفتح المجال العام عبدالسند يمامة: برنامجي يحمل خطة لإنقاذ مصر.. ولا توجد حياة بدون تعليم

أوقفوا المذبحة.. الاحتلال يستهدف أكبر مستشفى فى غزة بغارة قاتلة

مصر وقطر ترفضان محاولات تصفية القضية الفلسطينية

الدبابات تحاصر المستشفيات.. وآلاف المرضى والطواقم الطبية والنازحون بدون ماء وغذاء

الرئيس السيسى يناقش مع الشيخ تميم بن حمد التصعيد الإسرائيلى فى قطاع غزة

نتنياهو يرفض الاعتراف بفشله.. والصحافة الصهيونية تحمله مسئولية الكارثة

«شكري» فى الرياض للمشاركة فى القمة السعودية الأفريقية

متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون مداخل مصنع عسكرى فى بريطانيا

المؤتمر الإنسانى الأول لغزة.. نتائج مخيبة للآمال.. وتساؤلات حول مساعدة القطاع

المشاركون يحملون إسرائيل مسئولية مقتل الآلاف جراء القصف المتواصل