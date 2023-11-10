عبير صبرى ترد على تدليس العدو الإسرائيلى فى الإعلام

نشرت الفنانة عبير صبرى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو" إنستجرام"، صورة لمصطلحات بديله لتدليس العدو الإسرائيلى فى الإعلام الغربى، لتشارك بها جمهورها العربى.

ظهرت فى المنشور بدائل الكلمات "احتلال وليس صراع، إبادة وليست حرب، مقاومة وليس إرهاب"، وعلقت على الصورة "طوفان الأقصى فلسطين".

جاء ذلك بعد القصف الذى يمارسة العدو الإسرائيلى، ومحاولات الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، على مدار أكثر من شهر وحتى الآن.

يذكر أن آخر أعمال الفنانه عبير صبرى المشاركه فى السباق الرمضانى بمسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبرى، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، تاليف أيمن سلامة والإخراج سامح عبد العزيز.