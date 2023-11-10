حاول الانتحار مرتين.. ننشر اعترافات المتهم بقتل شقيقته أمام مسجد في بورسعيد

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة محمد نبيل السيد عثمان دحدح المتهم بانهاء حياة شقيقته أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها شاب بانهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة نبيل السيد عثمان دحدح" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العقد المصمم على ذلك، وأعد لهذا الغرض سكينا ومطواة، كما استعرض القوة والعنف وهدد عددًا من قاطني مسرح الجريمة، للحيلولة دون ضبطه، فعرض حياتهم للخطر، وألقى الرعب في نفوسهم، وكدر أمنهم وسكينتهم وطمانينتهم، كما أحرز سلاحا أبيض مطواة وسكين.

وحصلت "البوابة نيوز" على نص أقول المتهم محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عاما أمام جهات التحقيق:"من ساعة ما أمي انفصلت عن والدي وأنا عندي حوالي 10 سنوات وأبوبا ساب لنا البيت وفضلت أنا وأختي فريدة مع أمي ومنعرفش ابويا راح على فين ومن ساعة المرحلة دي وأختي فريدة كانت بتضايقني وتشتمني وتتنمر عليا وفضلت كده لغاية لما والدتي توفت عام 2018 وبعدها روحت أنا وأختي وعشنا مع ابويا في المنطقة الثامنة وفضلت اختي تضايق فيا وطهقتني في عشتي بس بذكاء أكثر وكانت عايزة تطفشني من البيت لغاية ما جه واحد اسمه خالد يخطب اختي وانا مكنتش موافق عليه لأني كنت شايف أن أخلاقه مش كويسة بس هما معموليليش اعتبار وفضلوا خالد ده عليا وقررت اسبلهم البيت واطفش وسافرت على القاهرة في 2020 واشتغلت هناك في مصنع ملابس وأجرت شقة وقعدت فيها".

وأضاف:"اتصاحبت على ناس طهقوني في عيشتي أكثر وانا قررت انتحر بس فضلت آجل القرار ده علشان اهلي ميورثوش الورث بتاعي من والدتي بالذات ابويا وفعلا حاولت الانتحار مرة وقطعت شرايين ايدي الشمال وحاولت اشنق نفسي بس معرفتش علقت ملاية في السقف واتعلق فيها بس الملاية اتفكت ووقعت على رجلي وفشلت المحاولة".

وتابع حديثه:"بعد كده سبت القاهرة وسافرت على الإسكندرية وهناك طلعت في دماغي صورة الانتحار بصورة أكبر وبدأت تظهر فكرة الانتقام من اختي فريدة عشان مطهقاني في عشتي وفضلت اختار انفذ أي فكرة فيهم وكنت شايف أن أنا لازم أقتلها بس ضميري كان بيقولي اني انتحر احسن لغاية لما الفلوس اللي كانت معايا خلصت والكلام ده كان في شهر 8 اللي فات فوقتها قررت اني لازم انتقم من فريدة واموتها وفضلت افكر هعمل كده ازاي وجاتلي فكرة اني اموتها بالسكينة".

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.