ماليزيا وسنغافورة تجريان تدريبات مشتركة للبحث والإنقاذ

أعلنت وزارة الدفاع الماليزية، اليوم الجمعة، أن فرقًا من القوات الجوية السنغافورية والماليزية شاركوا في مناورة عسكرية استمرت خمسة أيام تضمنت عملية بحث وإنقاذ جوية مشتركة كمحاكاة لحادث جوي قبالة الساحل الجنوبي لسنغافورة.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية، عن بيان الوزارة القول إن مناورة البحث والإنقاذ أقيمت في نسختها الخامسة، من الاثنين الماضي إلى اليوم الجمعة، في قاعدة سيمباوانج الجوية، بمشاركة مروحيات تابعة للقوات الجوية للبلدين.

وأضاف البيان أنه خلال التمرين، أجرت الفرق عمليات بحث جوي عن الناجين وأجلت ضحايا محاكاة للحصول على رعاية طبية فورية، فيما يهدف التمرين إلى تعزيز قدرات القوات الماليزية والسنغافورية لعمليات البحث والإنقاذ المشتركة، فضلًا عن تعزيز التعاون وتوفير الفرص لتعزيز التفاعل المهني والثقة المتبادلة بين المشاركين.

وقال قائد القوات الجوية الملكية الماليزية الفريق أول محمد أصغر خان غوريمان خان: "إن دولنا، كجيران، تتقاسم نفس السماء، ونفس المياه، ونفس المسؤوليات لحماية وخدمة أولئك الذين يعيشون في هذه المنطقة".

من جانبه، قال قائد القوات الجوية السنغافورية، كلفن خونج، إن العلاقة بين القوات الجوية لكلا البلدين ستستمر إلى ما بعد التدريبات، موضحًا: "جميع التمارين والتبادلات المهنية مثل تمارين ترتيبات دفاع القوى الخمس وبرامج تبادل كبار الضباط وغيرها ستسهم في تعزيز علاقتنا الدفاعية وتعميق الثقة المتبادلة بيننا".