لصالح غزة.. حملة للتبرع بالدم بجنوب سيناء

شهد مركز شباب الساحل التابع للعاصمة طور سيناء، مساء اليوم الجمعة، اقبالًا كثيفًا؛ للمواطنين للمشاركة في الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنًا شباب مصر مع غزة، المستمرة على مدار يومين الأول في العاصمة طور سيناء واليوم الثاني في مركز شباب مدينة أبوزنيمة .

تنظم الحملة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وبحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و أحمد عبد العزيز وكيل المديرية؛ وبالتعاون مع بنوك الدم الاقليمية ، و مجلس القبائل و العائلات المصرية ، وفي اطار توجيهات رئيس الجمهورية؛ لدعم أشقائنا في فلسطين جراء أحداث العنف الجاري في قطاع غزة .

كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد أطلق الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنا مع غزة تحت شعار "تضامن شباب مصر مع غزة"، والتي تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصري وبنك الدم.

جاء انطلاق الحملة من مركز شباب التجمع الأول وبالتزامن عبر الفيديو كونفرانس مع مديريات الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية، بحضور اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وكل من محمد بركات وشيرين خالد من مجلس القبائل والعائلات المصري، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وعبر الفيديو كونفرانس مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوي الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الحملة تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني بصفة عامة والأشقاء في غزة بصفة خاصة، حيث سيتم التبرع بالدم من أجل المساهمة في علاج الجرحى والمصابين، في إطار الدور الذي تقوم به مصر دائما لمساندة اشقائها في فلسطين.

وأوضح أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم يه مراكز الشباب والتي تعمل خلاله وزارة الشباب والرياضة على استغلال طاقات الشباب المصري وتحويلها لما يعود بالنفع على الدولة المصرية او المساهمة والدعم في الحملات القومية التي تنفذ على مستوي الجمهورية، مشيرا إلى أن الشباب المصري اكد خلال حديثه معهم على الوقوف خلف القيادة السياسة وداعمين في القرارات التي تهم مصلحة الوطن.

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