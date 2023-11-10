الخارجية الروسية: مستعدون لاستضافة اجتماع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، استعداد موسكو لاستضافة اجتماع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان بوساطتها.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية - استعداد بلاده لاستضافة مثل هذا الاجتماع لكنه لم يذكر الأطر الزمنية المحتملة لعقده.

وأضاف: "لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا استعدادنا لتوفير منصة موسكو لمزيد من الحوار على مستوى وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان حول قضايا تطبيع العلاقات الثنائية وتوقيع معاهدة السلام"، لافتًا إلى أنه "عندما يتم الاتفاق على الأطر الزمنية لمثل هذا الحدث، سنعلن عنه".

يُذكر أنه في 19 سبتمبر الماضي، اندلعت التوترات مرة أخرى في ناجورنو قره باغ، وأعلنت باكو أنها ستطلق ما وصفته بـ"إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من المنطقة.

ودعت روسيا الأطراف المتصارعة إلى منع سقوط ضحايا من المدنيين والعودة إلى الحل الدبلوماسي، وفي الـ 20 من سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذرية أنه تم التوصل إلى اتفاق بالتنسيق مع فرقة حفظ السلام الروسية لتعليق عملية مكافحة الإرهاب في ناجورنو قره باغ.