"تعليم القاهرة" تحتل المركز الأول في الاستجابة لمنظومة شكاوى مجلس الوزراء

أعلنت البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، وفى سابقة فريدة من نوعها ، ان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حققت المركز الأول فى الإستجابة ١٠٠٪ من الشكاوى المقدمة لخدمة المواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة فريال السيد سالم مدير إدارة خدمة المواطنين ومنظومة شكاوي مجلس الوزراء وفى إطار توجيهات ايمن موسى " مدير المديرية " والذى يؤكد دائماً على سرعة الرد وحل شكاوى المواطنين ووضع مصلحة المواطن فوق أى اعتبار

وتقدم ايمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بالشكر والتقدير للقائمين على البوابة الإلكترونية ومنظومة شكاوى مجلس الوزراء ولمدير خدمة المواطنين بالمديرية وفريق العمل على جهودهم المبذولة والملموسة من أجل التميز ومن أجل مصلحة المواطن متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز.