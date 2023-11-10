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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زمالك 2013 يمطر شباك التوفيقية بسداسية

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2013 على التوفيقية بسداسية دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري براعم الجيزة .

 

أحرز أهداف الزمالك كل من، أحمد بليغ "هدفين"، مصطفى مرزوق وآدم أحمد و بهاء إبراهيم و أدهم فاروق بواقع هدف لكل لاعب. 

 

ويقود فريق الزمالك 2013،محمود ياسين مديراً فنياً، ومحمد كولا و سعيد قطة مدربين مساعدين، وشريف فوزي مدرباً لحراس المرمى، و محمود أبو طالب تأهيل وإصابات، وأحمد حمدي إدارياً.

الزمالك التوفيقية دوري براعم الجيزة