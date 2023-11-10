ads
الجمعة 10 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زمالك 2012 يفوز على التوفيقية بخماسية

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز فريق الزمالك مواليد 2012 على التوفيقية بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري براعم الجيزة.

 

أحرز أهداف الزمالك كل من، ياسين أحمد "هدفين"، عبد الرحمن أحمد و يحيى عادل و سيف أحمد بواقع هدف لكل لاعب.

 

يقود فريق 2012، أحمد عبدالله مديراً فنياً، وأيمن علي حسن و عبدالرحمن صلاح ذكي مدربين مساعدين، ورمضان عابدين مدرباً لحراس المرمى، وعبدالرحمن حسين إداري وهشام رسلان تأهيل وإصابات.

الزمالك التوفيقية دوري براعم الجيزة