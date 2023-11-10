زمالك 2012 يفوز على التوفيقية بخماسية

فاز فريق الزمالك مواليد 2012 على التوفيقية بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري براعم الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك كل من، ياسين أحمد "هدفين"، عبد الرحمن أحمد و يحيى عادل و سيف أحمد بواقع هدف لكل لاعب.

يقود فريق 2012، أحمد عبدالله مديراً فنياً، وأيمن علي حسن و عبدالرحمن صلاح ذكي مدربين مساعدين، ورمضان عابدين مدرباً لحراس المرمى، وعبدالرحمن حسين إداري وهشام رسلان تأهيل وإصابات.