صدور كتاب "شبكات السلطة والمال " للكاتبة ميرفانا ماهر

الجمعة 10/نوفمبر/2023 - 07:47 م

صدر عن دار «ريشة للنشر والتوزيع» كتاب «شبكات السلطة والمال.. أسرار وكواليس تعارض المصالح» للكاتبة الصحفية المتخصصة في الملف الاقتصادي ميرفانا ماهر.

الكتاب يستعرض أسرار وكواليس تعارض المصالح على مستوى الحكومة والبرلمان ورجال المال والأعمال، كما يقدم قراءةٍ متجددةٍ لخريطة شبكات السلطة والمال، وبلغة سلسة بعيدًا عن صعوبات الخطاب الاقتصادي المتعارف عليه، وفي سياق لا يخلو من سحر الحواديت والحكايات.

يذكر ان ميرڤانا ماهر صحفية وكاتبة وباحثة متخصصة في الشئون الاقتصادية والبرلمانية، ومدرب معتمد، تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2010، ودرست ريادة الأعمال وإدارة الشركات الناشئة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2020.

حصلت على عدد من الجوائز منها جائزة الصحافة المصرية عن حملة صحفية تحت عنوان «تعارض المصالح»، وجائزة سمير عبد القادر في الصحافة الاقتصادية ثلاث مرات، وجائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي.