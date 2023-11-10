وزير خارجية كازاخستان يبدي قلقه من تصاعد الصراع في غزة

أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية كازاخستان مراد نورتلو اليوم الجمعة، عن قلقه إزاء تصاعد الصراع والتطورات بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، داعيا إلى التهدئة بين طرفي الصراع.

ونقلت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية عن نورتلو قوله في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين إنه يحث طرفي الصراع على إيجاد سبل لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار الأهمية العالمية للقضية بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره.

وسلط نورتلو - خلال الاتصال- الضوء على تصريح الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف الذي أعلنه في قمة رابطة الدول المستقلة، حيث أكد على أن تصعيد الوضع يمكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في العالم أجمع، ولذلك، تلتزم كازاخستان التزاما راسخا بتسوية الصراع عن طريق المحادثات السلمية والحوار الدبلوماسي.

ودعا نورتلو نظيره الإسرائيلي إلى المساعدة في إجلاء المواطنين الكازاخستانيين من قطاع غزة، وهو الأمر الذي يمثل الأولوية القصوى للبلاد، كما أطلعه على العمل الجاري لإعادة الكازاخستانيين إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن.