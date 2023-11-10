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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا خارجية الأردن وباكستان يبحثان الوضع في غزة

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم مع نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني، الجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على قطاع ‫غزة‬، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي مع جيلاني، اليوم الجمعة في ‫الرياض‬ على هامش أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي‬ التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة.

وأكد الوزيران طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية أهمية البناء على القرار الذي تبتنه الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

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