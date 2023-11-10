"من هو المسيح؟" ندوة بالمركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة

نظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة ندوة حول "من هو المسيح؟" والجدل الذي حدث في مجمع نيقية عام ٣٢٥م، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي ومدير مركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، و ذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.



وقال رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي في بداية كلمتهِ: يُعتبر الجدل الذي حدث في مجمع نيقية له أهمية كبيرة ومؤثرة على إيماننا المسيحي



قدم الندوة المحاضر القس باترك وايتورث راعي كنيسة جميع القديسين الأسقفية في مدينة باث بإنجلترا، محاضرة عن تاريخ الإيمان المسيحي، والجدل الذي حدث في مجمع نيقية عام ٣٢٥م حول طبيعة المسيح، وتأثير هذا الجدل على الإيمان المسيحي حتى اليوم.