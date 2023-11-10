قطار الهلال يدهس التعاون بثنائية في الدوري السعودي

واصل فريق الهلال انتصاراته في الدوري السعودي، بفوز جديد على التعاون بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري روشن.

ولم يتوقف قطار انتصارات الهلال في الدوري السعودي بفوزه على التعاون، لاسيما في آخر 5 مباريات فاز بهم الزعيم جميعًا، ليحافظ على صدراته لجدول ترتيب المسابقة.

وسجل ثنائية الأزرق، ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 81 من صناعة البرازيلي مالكوم، ومحمد كنو في الدقيقة 90+9، ليحصد الهلال الثلاث نقاط ويوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه في الترتيب.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة ليتواجد في المرتبة الرابعة.

وكان الهلال، بدأ المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني – حسان تمبكتي – كاليدو كوليبالي – سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو – مالكوم – ناصر الدوسري

وفي الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – ميشايل ديلجادو.