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الجمعة 10 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة والهند تؤكدان الشراكة الوثيقة في منطقة المحيطين

بلينكن
بلينكن
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الجمعة في نيودلهي، الرؤية المشتركة بين البلدين حول الشراكة الوثيقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي القضايا ذات الأهمية العالمية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم أن الجانبين شددا على العمل معًا لمعالجة الأزمات المستمرة مثل حرب روسيا ضد أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.

كما هنأ بلينكن خلال اللقاء رئيس الوزراء الهندي على رئاسة بلاده الناجحة لمجموعة العشرين وناقش المبادرات الرامية إلى توسيع الشراكة الاستراتيجية وإنشاء نظام بيئي تكنولوجي مفتوح وسهل الوصول إليه وآمن.

الهند نيودلهي وزير الخارجية الامريكي