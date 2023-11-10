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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة القاهرة ينعى المستشار سامي عبد الصادق

المستشار سامي عبد
المستشار سامي عبد الصادق
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نعى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة المستشار الكبير سامي عبد الصادق أحد أبرز القامات القانونية في مصر والمحامي بالنقض، وتقدم بخالص التعازي للدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في وفاة والده .

وقال الخشت، عن الفقيد، إنه كان قامة قانونية وطنية رفيعة المستوى وأحد المرجعيات القانونية الكبيرة، ويتمتع بسمات شخصية نبيلة ومخلصة ومترفعة، وحقق نجاحا متميزا في مختلف المواقع والمناصب التي تقلدها؛ حيث شغل منصب وكيل أول وزارة الثقافة الأسبق، والمستشار القانوني لوزير شئون مجلسي الشعب والشورى الأسبق.

ودعا للفقيد أن يتقبله الله بين الصادقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يتغمده الله بواسع رحمته، و يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من أعمال خير شفيعًا له.

الدكتور محمد الخشت الصبر والسلوان المستشار القانوني خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة القاهرة