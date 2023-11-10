الدوري السعودي.. فابينيو يعود لتشكيل اتحاد جدة أمام أبها

أعلن حسن خليفة، المدير الفني المؤقت لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أبها، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستضيف فريق اتحاد جدة، اليوم الجمعة، نظيره أبها على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، إذ ينطلق اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وعاد البرازيلي فابينيو إلى تشكيل الاتحاد الأساسي، بعد فترة غياب بسبب الإصابة، ليقود خط الوسط أمام أبها بجانب الفرنسي نجولو كانتي.

ويتواجد الفرنسي كريم بنزيما في الخط الهجومي للعميد، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، الذي أقيل من منصبه منذ أيام، بعد الشجار الذي دار بينهما في غرفة خلع الملابس عقب الخسارة من القوة الجوية العراقي في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل اتحاد جدة، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد فريق أبها في المركز الثالث عشر بـ13 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: حسن كادش - لويس فيليبي - أحمد بامسعود - مهند الشنقيطي

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - فيصل الغامدي.

وفي الهجوم: كريم بنزيما - رومارينيو - إيجور كورنادو.