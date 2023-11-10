تشييع جثمان معلم ثانوي بمركز إطسا بالفيوم

شيع المئات من أهالى مركز إطسا ، بمحافظة الفيوم والمعلمين، جثمان مدرس التربية الصناعيه بمدرسه الشهيد محمد احمد عبدالسلام الثانويه بإطسا.

جثمان

وخرجت الجنازة من مستشفى إطسا المركزي بمحافظة الفيوم، تحمل جثمان المدرس المتوفى إلى مقابر الأسرة، وتم أداء صلاة الجنازة على المتوفى بمسجد الإسراء، ثم تم حمله إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة .



وكانت قد خرجت الجنازة من مسجد الرحمن وسط حضور كبير من الأهالي وزملاء الفقيد ومندوبي مديرية التعليم والإدارة التعليمية لمركز إطسا وتلقت أسرة المعلم الراحل العزاء على المقابر وسط حالة من الحزن.

صفحات التواصل الاجتماعي

أكدت أسرة، محمد سيد فولي 50عاما، ويعمل معلم بمدرسة الشهيد محمد احمد عبدالسلام الثانوية، التفاصيل الحقيقية لوفاة محمد سيد فولي، مدرس بمدرسة الشهيد محمد احمد عبدالسلام الثانويه بمدينه إطسا ، مؤكدة أنه لا صحة لما نشر ببعض بوسائل الإعلام وبعض المواقع، حول وفاته أثناء عمله داخل المدرسه، أن هذه الأخبار المنشورة سببت حالة من الاستياء داخل أسرة المدرسه وزملاء وعائلة الراحل، فيما طالبت وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشره.

وقال ياسر شعبان ابن عم المتوفي" أن كل ما يقال على صفحات التواصل ووسائل الإعلام غير حقيقي بالمرة، وأن الأسرة تستنكر جميع ما قيل، وأن الفقيد شعر ببعض التعب نظرا لأنه يعاني من مشاكل في القلب وقد إجراء منذ فترة دعامة في شرايين القلب، وأثناء عمله داخل الفصل شعر ببعض التعب وتوجهنا علي الفور إلى مستشفى اطسا المركزي، والتي لفظ بها أنفاسه الأخيرة بعد دخوله المستشفي باكثر من 5 ساعات .

ونعي زملاء وتلاميذ المعلم المتوفي، ووفاته عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بكلمات مؤثرة داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.