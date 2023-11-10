استشهاد حفيدة إسماعيل هنية على يد الاحتلال الإسرائيلي في غزة

استشهدت طالبة الطب رؤى همام إسماعيل هنية على يد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

رؤى هنية طالبة في كلية الطب بالجامعة الإسلامية في غزة، وحفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

بينما أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 11078 شهيدا، من ضمنهم 4506 طفلا و 3027 امرأة و 678 مسنا وإصابة 27490 اخرين بجراح مختلفة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة كبيرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا، وأن إجمالي المجازر التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي منذ بدء العدوان 1130 مجزرة.

وأضاف القدرة: "وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين من بينهم 1500 طفل لازالوا تحت الانقاض".

وتابع أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أسفرت عن استشهاد 198 كادرا صحيا وتدمير 53 سيارة إسعاف.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 135 مؤسسة صحية وأخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.

وقال إن الاحتلال اعتقل اثنين من سائقي الإسعاف أثناء عودتهم من جنوب قطاع غزة إلى شماله رغم التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.