مدرب توتنهام يدخل تاريخ البريميرليج

دون الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، اسمه في سجلات تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لما يقدمه مع السبيرز من موسم مميز.

وكشفت رابطة البريميرليج، اليوم الجمعة، عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر الماضي.

وأعلنت الرابطة، فوز أنجي بوستيكوجلو بجائزة مدرب الشهر، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، استمرارًا لنجاحات مدرب توتنهام مع فريقه، الذي ينافس على صدراة الدوري الأقوى في العالم بالموسم الجاري 2023-2024.

وتفوق بوستيكوجلو في سباق حصد جائزة الشهر المنصرم على الإسباني مايكل أرتيتا (أرسنال) والألماني يورجن كلوب (ليفربول) والإسباني أوناي إيمري (أستون فيلا).

وقاد بوستيكوجلو، السبيرز للفوز في 3 مباريات في شهر أكتوبر، إذ انتصر على لوتون تاون، كريستال بالاس، وفولهام، وظل متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة طويلة حتى يوم الإثنين الماضي، حينما فقد الصدارة بالهزيمة من تشيلسي برباعية مقابل هدف، تلقى خلال هذه المباراة 2 من لاعبي توتنهام البطاقة الحمراء.

وبذلك، أصبح المدرب الأسترالي أول مدير فني في تاريخ البريميرليج يظفر بأول 3 جوائز ينافس عليهم.

وبات بوستيكوجلو رابع مدرب يتوج بالجائزة 3 مرات متتالية بعد كل من الإيطالي أنطونيو كونتي والإسباني بيب جوارديولا ويورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول.

وصار أنجي بوستيكوجلو، أول مدرب في تاريخ البريميرليج، الذي يحصد 3 جوائز متتالية من جانب أي مدير فني يخوض أول موسم له الدوري الإنجليزي الممتاز.