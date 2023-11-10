"اليونيدو": نعمل على دعم إتاحة الموارد بين مناطق جنوب إفريقيا وآسيا

قال المدير الإقليمي بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، شانهونج ياو، إن عمليات تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة في دول الجنوب جنوب يسهم في تقليل المخاطر وتحقيق الاستدامة بالتنسيق مع الجهات المحلية والعمل، موضحا أنه ينبغي العمل على حل التحديات التي تواجه إتاحة التمويل للدول النامية من خلال زيادة فرص الاستثمار وإتاحة الخدمات للدول النامية.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار جنوب جنوب، اليوم الجمعة، على هامش اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض قمة التجارة البينية في إفريقيا IATF2023، الذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسم بنك" بالقاهرة.

ودعا المدير الإقليمي إلى توفير آليات دعم الاستثمارات البينية في منطقة جنوب قارتي آسيا وإفريقيا ودعم أدوات التحول الرقمي باعتباره أحد وسائل دعم المشروعات التنموية وتعزيز الشمول المالي في الدول النامية.

وشارك بفعاليات الجلسة كل من شانهونج ياو، المدير الإقليمي بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، ومدير التصدير والتنمية بالبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "افريكسم بنك" آباه أوفين، والمدير المسئول ببنك الصين للاستيراد والتصدير وه كوجين، ومدير الخدمات والاستثمار وحقوق الملكية والتقنيات الرقمية بأفريكسم بنك إيملي مابرو.

وأشار ياو إلى ضرورة الوفاء باحتياجات الدول النامية من خلال العمل على تعزيز التعاون وحل القيود التي تواجه رأس المال البشري وسد فجوات التمويل المعيقة للتعاون الفعال بين مناطق جنوب جنوب القارتين وتبني سياسات غير مقيدة للتعاون سواء مع البلدان أو المنظمات متعددة الأطراف، مشيرا إلى أهمية القضاء على المجاعات التي تواجه البلدان النامية من خلال تنمية المشروعات وسلاسل الإمداد والتوريد من الحكومة الصينية وكذلك تبني المبادرات التنموية.

وأضاف ياو أن اليونيدو تعمل دوما على دعم المشروعات القائمة على التنمية الصناعية وتوصي دائما بضرورة التعاون مع دول جنوب جنوب القارتين خصوصا وأنها تمتلك تجارب ودراسات لنماذج ناجحة في القارة الإفريقية.