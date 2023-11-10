"غزة فى قلب الوفد".. أول مؤتمر للمرشح الرئاسى عبد السند يمامه بالدقهلية

انطلقت منذ قليل فعاليات أول مؤتمر انتخابى للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد تحت شعار "غزة في قلب الوفد" بقرية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد فى محافظة الدقهلية.

وكان فى استقبال المرشح الرئاسى عبد السند يمامه بمقر انعقاد المؤتمر كلا من المستشار طارق عبد العزيز نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ومحمد حلمى سويلم رئيس لجنة الوفد بالدقهلية وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة .

فيما بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري ثم دقيقه حداد على ارواح شهداء فلسطين فى غزة والضفة كما جرى عرض فيلم تسجيلى عن مجازر الاحتلال فى فلسطين وردد المشاركون فى المؤتمر هتافات معادية لكيان الاحتلال الإسرائيلى ومؤيديه للقضية الفلسطينية.

فيما شهد مقر انعقاد المؤتمر وجود العديد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن حزب الوفد من مختلف المحافظات وأعضاء اللجان العامه.

وكان المستشار طارق عبد العزيز قد أعلن أن الحزب سيدشن حملته الانتخابية اليوم الجمعة من محافظة الدقهلية تحت شعار “غزة في قلب الوفد” حيث قرر أن مؤتمراته ستأتى تماشيًا مع الظروف التي تمر بها المنطقة العربية ومتلاحمة مع قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما يحدث من مجازر وإبادة لإخواننا الفلسطينين فى غزة والضفة .

وأشار إلى أن المؤتمر سيتضمن عرض فيلم تسجيلي عن المجازر التي تحدث في غزة وفلسطين .

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