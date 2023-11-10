جائزتان في يوم واحد.. محمد صلاح لاعب الشهر بـ«ليفربول»

حصد النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، اليوم الجمعة، الجائزة الثانية له في يوم واحد فقط، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر الماضي.

وبعد ساعات قليلة، ظفر بالجائزة الثانية، حينما أعلن نادي ليفربول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في النادي عن شهر أكتوبر المنصرم.

ونشر حساب الريدز صورة للفرعون المصري بجائزة الشهر، معلقًا عليها، أفضل لاعب في شهر أكتوبر محمد صلاح.

ونجح صلاح خلال الشهر الماضي في تسجيل 5 أهداف في 3 مباريات مع ليفربول، وذلك في شباك برايتون (هدفان)، إيفرتون (هدفان) وهدف في شباك نوتنجهام فورست.

محمد صلاح

وقاد محمد صلاح، الريدز خلال هذا الشهر لتحقيق انتصارين والتعادل في مباراة واحدة، منهم مباراة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، ليسهم في قيادة الحمر إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف مانشستر سيتي وتوتنهام.

وحصل صلاح على جائزة لاعب الشهر في ليفربول، للمرة الثانية على التوالي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب بالنادي في شهر سبتمبر الماضي.

وتسلم محمد صلاح، اليوم الجمعة، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك للمرة الخامسة في مسيرته والأولى له منذ عامين.