ads
الجمعة 10 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يتراجع 10 جنيهات بنهاية التعاملات المسائية

سعر الذهب
سعر الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تراجع سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة بقيمة 10 جنيهات داخل محلات الصاغة وعلي مختلف الأعيرة الذهبية .
سجل سعر عيار 21 نحو 2570 جنيه للبيع و 2590 جنيه للشراء ، وعيار 24 نحو 2937 جنيه للبيع و 2960 جنيه للشراء .
وصل سعر عيار 18 لنحو 2203 جنيه للبيع و 2220جنيه للشراء وعيار 14 نحو 1713 جنيه للبيع و 1723 جنيه للشراء .
وبلغ سعر الجنيه الذهب 20.65 الف جنيه للبيع و 20.75 الف جنيه للشراء أوقية الذهب نحو91.34 الف جنيه للبيع و 92.065 الف جنيه للشراء .
وسجل سعر كيلو الذهب 2.94 مليون جنيه للبيع و 2.96 مليون جنيه للشراء. 

سعر الذهب سعر عيار 21 اليوم الذهب عيار 24 سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب