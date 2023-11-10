تراجع سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة بقيمة 10 جنيهات داخل محلات الصاغة وعلي مختلف الأعيرة الذهبية .
سجل سعر عيار 21 نحو 2570 جنيه للبيع و 2590 جنيه للشراء ، وعيار 24 نحو 2937 جنيه للبيع و 2960 جنيه للشراء .
وصل سعر عيار 18 لنحو 2203 جنيه للبيع و 2220جنيه للشراء وعيار 14 نحو 1713 جنيه للبيع و 1723 جنيه للشراء .
وبلغ سعر الجنيه الذهب 20.65 الف جنيه للبيع و 20.75 الف جنيه للشراء أوقية الذهب نحو91.34 الف جنيه للبيع و 92.065 الف جنيه للشراء .
وسجل سعر كيلو الذهب 2.94 مليون جنيه للبيع و 2.96 مليون جنيه للشراء.
اقتصاد
الذهب يتراجع 10 جنيهات بنهاية التعاملات المسائية
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تراجع سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة بقيمة 10 جنيهات داخل محلات الصاغة وعلي مختلف الأعيرة الذهبية .
تراجع سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة بقيمة 10 جنيهات داخل محلات الصاغة وعلي مختلف الأعيرة الذهبية .