"ويجز ومحمد سلام وأحمد مكي".. نجوم في مواجهة جرائم دولة الاحتلال العنصرية

مازالت الحرب علي فلسطين عرضا مستمرا لا تنتهي حتي الآن ومنذ اندلاع طوفان الأقصي الذي قابله هجمات من جانب الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى العديد من الخسائر في قطاع غزة واستشهاد آلاف من الأطفال وإصابة كثيرين وهذه الحرب لم تعد الأولى من نوعها بل كانت ومازالت القضية الفلسطينة هي لسان العالم العربي منذ عام 1948 ومع المعاناة التي تتعرض لها فلسطين في كل ساعة خلال تلك الأيام مع أطفالها الأبرياء وشعبها قام عدد من النجوم بأخذ مواقف حاسمة في مواجهة الإحتلال الأسرائيلي.

ولم يكتفو بنشر منشور لهم علي مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحاتهم لكي يظهرون بهم تعاطفهم مع الإحداث بل قاموا بالتوقف عن المشاركة في أي عمل ترفيهي خلال تلك الفترة تضامن لبلدهم الشقيقة "فلسطين" واحترامًا لدماء الشهداء وترصد "البوابة نيوز" في هذا التقرير أبرز هؤلاء النجوم:

ويجز

في البداية كان علي رأس هؤلاء النجوم الذي بموقفه حقق تفاعلًا كبيرًا هو مغني الراب الشهير "ويجز" الذي دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأكثر من وسيلة منها الحفلات الغنائية وآخرها أول أمس ونشر من خلالها بأكثر من لغة جرائم الحرب الذي يرتكبها العدوان الإسرائيلي وأيضًا من خلال المنشوارت ومقاطع الفيديو الذي يبثها عبر صفحتة ومشاركته مؤخرًا في إحدي المظاهرات التي تدين العدوان الإسرائيلي علي غزة بالولايات المتحدة مناديًا بها أن فلسطين حرة

أحمد مكي

الفنان "أحمد مكي" الذي قام ببث فيديو له وانتقد مكي من خلال الوضع القائم في فلسطين وضعف التنديد العربي للعدوان على غزة كما أكد على ضرورة الحسم في اختيار الطريق، حدده ما بين طريق الله، أو طريق الشيطان أو جيش الشيطان، وهو الوصف الذي أطلقه على جيش الاحتلال الإسرائيلي

محمد سلام

وأصبح الفنان محمد سلام محط أنظار الجميع خلال الأيام الماضية بعد خروجه بمقطع فيديو أيضًا عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي واعتذر سلام من خلاله عن المشاركة في مسرحية «زواج اصطناعي»، وذلك بسبب ما يحدث في فلسطين من عدوان إسرائيلي على الشعب العربي الشقيق، معتبرًا أن المشاركة في أعمال ترفيهية وكوميدية خيانة للشعب الفلسطيني.

باسم يوسف

وأيضًا بعد ظهور الإعلامي باسم يوسف خلال الأيام الماضية عبر مقابلة تلفزيونية مع المذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان، ناصر خلالها الفلسطينيين وحقق يوسف بهذا الحوار تفاعلًا واسعًا في مصر والعالم العربي أجمع، وتصدر بسببها قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل

أنغام

وأثيرت حالة من الجدل الواسع خلال الفترة الماضية بسبب الحرب الكلامية التي تمت بين المطربة أنغام مع أفيخاي أدرعي -رئيس قسم الإعلام العربي بجيش الإحتلال الإسرائيلي- حيث شنت الأولى هجومًا ناريًا عليه، بعد العمليات الوحشية لجيش الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني وسكان غزة من خلال صفحتها الرسمية حيث كتبت " دعوة لله على، أفيخاي أدرعي -رئيس قسم الإعلام العربي بجيش الإحتلال الإسرائيلي "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك"

بينما أدرعي رد عليها قائلًا: حضرة الفنانة أنغام.. والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية. أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط #دواعش_حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية" وغيرهم من النجوم.