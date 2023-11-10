صور| الأنبا أرسانيوس يزور رئيس جامعة الوادى الجديد للتهنئة بتجديد الثقة

زار الأنبا أرسانيوس اسقف ايبارشية الوادي الجديد للاقباط الارثوذكس ، جامعة الوادى الجديد وذلك لتقديم التهنئة للاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، لتجديد الثقة فى سيادته كرئيس للجامعة لفترة جديدة.



وأشاد نيافته بجامعة الوادى الجديد و ما وصلت اليه الجامعة من نجاحات كبيرة و ازدهارها فى وقت قصير ، ذلك و ان دل على شيئ يدل على ان القائمين على الجامعة بدءا من رئيس الجامعة و السادة نواب رئيس الجامعة و عمداء و اساتذة الكليات يعملون بكل طاقتهم لكى يضعوا جامعة الوادى الجديد بين الجامعات المصرية من حيث المكانة العلمية لأساتذتها و طلابها.

واعرب نيافته عن تمنياته للدكتور عبد العزيز طنطاوى بالتوفيق فى هذه المسؤولية المهمة.